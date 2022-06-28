Президент Индонезии исключил личное присутствие Путина на саммите G20 — Драги

28 июня, 17:20
Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Личное присутствие российского диктатора Владимира Путина на саммите G20 в Индонезии исключено, заявил премьер-министр Италии Марио Драги во время пресс-конференции после саммита лидеров G7 во вторник, 28 июня.

По словам Драги, президент Индонезии Джоко Видодо исключает личное присутствие Путина:

«Что касается присутствия Путина… президент Видодо это исключает. Он был категоричен — [Путин] не приедет. Возможно дистанционное включение, посмотрим».

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Накануне помощник российского диктатора Юрий Ушаков сказал, что тот принял приглашение на саммит G20 в Индонезии в ноябре. При этом Ушаков утверждал, что «пока приглашают в очном формате», но в Кремле еще не знают, каким будет формат участия главы российского режима.

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Президент Индонезии также пригласил на саммит президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства принял приглашение и выразил надежду, что оккупантов на G20 не будет.

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Видодо утверждал, что как принимающая сторона в этом году «хочет объединить G20» и «не допустить раскола».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина.

По информации Bloomberg, что некоторые чиновники, в том числе представители США, пытались убедить Индонезию отказать Путину в участии в саммите «или, по крайней мере, осудить его действия в Украине». Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным, который развязал полномасштабную войну против Украины.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Путин Индонезия Большая двадцатка G20 Саммит G20 Марио Драги Война России против Украины

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