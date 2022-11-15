Без уточнения какую. Президент Индонезии открыл саммит G20 призывом «прекратить войну»
Президент Индонезии Джоко Видодо (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)
Глава нынешнего саммита G20, президент Индонезии Джоко Видодо открыл встречу с призывом к единству. По его словам, «мир не может двигаться дальше, пока идет война».
Об этом пишет Reuters.
"Если бы война не закончилась, миру было бы трудно двигаться вперед", - сказал он, не упоминая непосредственно о войне России против Украины в своем вступительном слове на саммите. Видодо сказал, что «конфликт должен быть окончен».
15-16 ноября на острове Бали в Индонезии состоится двухдневный саммит глав государств G20.
8 ноября стало известно, что в саммите G20 примет участие президент Владимир Зеленский. Его спикер Сергей Никифоров сообщил, что участие Зеленского, скорее всего, будет в онлайн-формате.
Страны Большой двадцатки готовят совместное заявление, в котором планируют осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжения РФ в Украину. Также мировые лидеры откажутся от «семейного фото» на G20 из-за присутствия России.