Без уточнения какую. Президент Индонезии открыл саммит G20 призывом «прекратить войну» 15 ноября, 05:56 Президент Индонезии Джоко Видодо (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)

Глава нынешнего саммита G20, президент Индонезии Джоко Видодо открыл встречу с призывом к единству. По его словам, «мир не может двигаться дальше, пока идет война».

Об этом пишет Reuters.



"Если бы война не закончилась, миру было бы трудно двигаться вперед", - сказал он, не упоминая непосредственно о войне России против Украины в своем вступительном слове на саммите. Видодо сказал, что «конфликт должен быть окончен».

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15-16 ноября на острове Бали в Индонезии состоится двухдневный саммит глав государств G20.

8 ноября стало известно, что в саммите G20 примет участие президент Владимир Зеленский. Его спикер Сергей Никифоров сообщил, что участие Зеленского, скорее всего, будет в онлайн-формате.

Страны Большой двадцатки готовят совместное заявление, в котором планируют осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжения РФ в Украину. Также мировые лидеры откажутся от «семейного фото» на G20 из-за присутствия России.