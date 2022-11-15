Без уточнения какую. Президент Индонезии открыл саммит G20 призывом «прекратить войну»

15 ноября, 05:56
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Президент Индонезии Джоко Видодо (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)

Президент Индонезии Джоко Видодо (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)

Глава нынешнего саммита G20, президент Индонезии Джоко Видодо открыл встречу с призывом к единству. По его словам, «мир не может двигаться дальше, пока идет война».

Об этом пишет Reuters.

"Если бы война не закончилась, миру было бы трудно двигаться вперед", - сказал он, не упоминая непосредственно о войне России против Украины в своем вступительном слове на саммите. Видодо сказал, что «конфликт должен быть окончен».

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15-16 ноября на острове Бали в Индонезии состоится двухдневный саммит глав государств G20.

8 ноября стало известно, что в саммите G20 примет участие президент Владимир Зеленский. Его спикер Сергей Никифоров сообщил, что участие Зеленского, скорее всего, будет в онлайн-формате.

Страны Большой двадцатки готовят совместное заявление, в котором планируют осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжения РФ в Украину. Также мировые лидеры откажутся от «семейного фото» на G20 из-за присутствия России.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Индонезия G20 Саммит G20 Война в Украине Война России против Украины саммит G20 Бали

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