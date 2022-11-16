Большинство лидеров G20 «решительно осудили» вторжение РФ в Украину, но есть «другие мнения» — декларация 16 ноября, 10:01 Саммит G20 в Индонезии впервые прошел без совместного фото лидеров из-за присутствия РФ (Фото:Willy Kurniawan/Pool/Reuters)

Большинство лидеров G20 «решительно осудили» вторжение России в Украину.

Об этом говорится в итоговой декларации, принятой по итогам саммита в Индонезии, пишет DW.

«Большинство членов G20 решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующие нестабильности в мировой экономике» — говорится в документе.

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Также члены G20 требуют «полного и безоговорочного вывода войск РФ с территории Украины».

Лидеры подтвердили, что продолжающаяся война в Украине негативно влияет на продовольственную и энергетическую безопасность и вызвала потрясения во всем мире.

В то же время, в декларации признаются различные взгляды на агрессию Кремля на территории Украины. Отмечается, что «существуют другие мнения и разные оценки ситуации». Такая же неоднозначная позиция в отношении санкций, введенных против РФ за нападение на Украину.

Документ отражает напряженность между членами G20, а также подчеркивает нарастающую изоляцию российской власти.

Хотя G20 не занимается рассмотрением или решением проблем безопасности, в декларации отмечены «значительные последствия», которые ситуация в сфере безопасности может иметь для мировой экономики.

Китай сохранил нейтральную позицию по итогам саммита. Официальные лица не критиковали Россию публично, но и не поддержали ее открыто.

15−16 ноября в Индонезии прошел саммит G20. Российский диктатор Владимир Путин проигнорировал встречу лидеров, страну-агрессора РФ представлял глава МИД Сергей Лавров. Он позорно сбежал в конце первого дня саммита.

В первый день работы саммита с онлайн-речью к его участникам обратился президент Украины Владимир Зеленский. В своем выступлении он заявил, что если Россия якобы хочет завершить войну, то должна доказать это действиями, тогда как Украине «не стоит предлагать компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».

На полях саммита также произошла знаковая встречу президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

Россия также осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии. Встречу лидеров G20 омрачило и падение ракеты на территории Польши.

