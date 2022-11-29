«То, что он чувствовал себя плохо, — очевидно». Представитель Украины рассказал о поведении Лаврова и российской делегации на саммите G20 29 ноября, 23:50 Сергей Лавров (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Посол Украины в Индонезии Василий Гамянин, который представлял Украину на саммите G20 на Бали, рассказал о поведении представителей страны-агрессора и о том, действительно ли российский министр иностранных дел Сергей Лавров попал в больницу.

В интервью Liga.net, опубликованном во вторник, 29 ноября, посол сказал, что россияне, по его мнению, «вели себя тихо как мыши».



"…В первый день был торжественный ланч для глав делегаций, на который пригласили даже меня, но Лавров проигнорировал. Все тише воды, ниже травы — по машинам и поехали", — заявил он.



Видео дня

По словам дипломата, никто из партнеров Украины не встречался с главой российского МИД и никто, кроме Китая, «не проводил с ним нормальные переговоры».

«Остальные — разве что перед заседанием кто-то проходил мимо, мог пожать руку и перекинуться парой слов. Такое. Ну и делегациям, которые сидели по обе стороны, приходилось немного общаться», — добавил Гамянин.

Посол также сказал, что Лавров действительно был в больнице — «скорее всего, [проблемы] с сердцем».

«Этот Tik-Tok, где [спикер МИД РФ] Захарова к нему пришла… Это видео в больнице снято, на вилле для ВИП-пациентов. После саммита Лавров тоже заехал в больницу, а уже потом домой. Это информация от местных инсайдеров. Возможно, они тоже что-то приукрашают, потому не буду утверждать на 100%. Но то, что он чувствовал себя плохо, — очевидно», — заявил он.

15−16 ноября в Индонезии прошел саммит G20. Страну-агрессора РФ вместо диктатора Путина представлял глава МИД Сергей Лавров. Мировые лидеры решили отказаться от совместного фото с представителем России. Лавров уехал с саммита Большой двадцатки до его окончания и официального принятия итоговой декларации.

В первый день работы саммита с онлайн-речью к его участникам обратился президент Украины Владимир Зеленский. На полях саммита также состоялась знаковая встреча президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

В первый день проведения саммита G20 в Индонезии Россия осуществила новый массированный ракетный удар по Украине.