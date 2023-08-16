«Это не Совбез ООН». Глава МИД Индии подтвердил, что Украину не пригласили на саммит G20 16 августа, 19:41 Глава МИД Индии подтвердил, что Украина не будет приглашена на грядущий саммит G20 в Индии, который состоится в сентябре (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Глава министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Украину не пригласят на саммит G20 в Нью-Дели 9−10 сентября.

Об этом сообщает EFE.

«G20 — группа проблем глобального экономического роста, развития. Это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений, поставок продовольствия. Это G20, а не Совбез ООН», — заявил глава МИД Индии.

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11 марта издание Bloomberg сообщило, что российский диктатор Владимир Путин может посетить саммит G20, который пройдет в сентябре в Индии.

С августа издание Politico со ссылкой на анонимного чиновника сообщило, что мировые лидеры могут провести переговоры по миру в Украине во время Генеральной ассамблеи ООН или саммита G20 в Индии, поскольку оба события состоятся в сентябре.

Во вторник, 15 августа, руководство Индии решило не приглашать Украину для участия в саммите Большой двадцатки, который состоится 9−10 сентября в Нью-Дели. Вместо этого Индия пригласила на форум страну-агрессора РФ.