Глава МИД Великобритании заявил Лаврову, что Россия не побеждает и не победит в войне

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд во время саммита G20 заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову , что Россия не побеждает и не победит в войне против Украины.

«Позвольте мне прямо сказать министру иностранных дел России: мы все знаем, кто является агрессором в этой войне. Поговорим о случившемся вчера на железной дороге в Днепре. Только вчера ваши беспилотники нанесли удар, в результате которого погибли 15 человек. И есть множество подобных примеров того, как вы убиваете мирных жителей в течение всей этой войны. Мы все знаем, что вы агрессор. Мы все знаем, что вы начали эту войну четыре с половиной года назад, совершив полномасштабное вторжение в Украину», — заявил Милибэнд, обращаясь к Лаврову во время встречи глав МИД G20, сообщил Sky News.

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Глава МИД Великобритании напомнил, что российский диктатор Владимир Путин, начиная войну против Украины, считал, что легко ее выиграет.

«Но вы не выиграете эту войну. Благодаря мужеству украинского народа и солидарности стран, представленных за столом, вы не побеждаете. Если бы у вас хватило смелости сказать правду и поступить правильно, вы бы сказали Путину, что он не выиграет эту войну и не выигрывает ее», — подчеркнул он.

Участие Лаврова во встрече глав МИД G20

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров летел на саммит G20 в США более 20 часов из-за необходимости облетать воздушное пространство государств, которые Москва считает «недружественными». В целом Россия относит к «недружественным» 49 государств, большинство из которых являются членами Европейского Союза. Встреча министров иностранных дел G20 является одним из ключевых мероприятий перед саммитом лидеров объединения, запланированным на 14−15 декабря в Майами.

Участие Лаврова в двухдневной встрече вызвало недовольство среди представителей ряда стран G20. В частности, ранее критиковавшая участие Лаврова министерка иностранных дел Канады Анита Ананд пропустила начало пленарного заседания. Ее спикерка объяснила это задержкой из-за саммита Канада — ЕС в Монреале.

Кроме того, из официальной программы встречи убрали традиционное совместное фото участников G20. Такое решение было принято после того, как некоторые европейские представители заявили, что не будут фотографироваться вместе с российским министром. По словам западного дипломата, против совместного фото выступила около трети участников, в том числе Австралия и Канада.