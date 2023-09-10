Макрон считает, что итоговая декларация саммита G20 не является дипломатической победой Москвы 10 сентября, 18:55 Эммануэль Макрон (Фото:TERESA SUAREZ/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по итогам саммита G20 Россия оказалась в изоляции, а финальная декларация не стала дипломатической победой Москвы.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Reuters.

Макрон отметил, что темой саммита G20 было решение международных экономических вопросов, поэтому он не является обязательным местом, где можно было ожидать дипломатического прогресса по войне России против Украины.



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«Эта G20 еще раз подтверждает изоляцию России. Сегодня подавляющее большинство членов G20 осуждают войну в Украине и ее последствия», — подчеркнул французский президент.

Канцлер Германии Олаф Шольц также считает успешной финальную декларацию саммита G20. Он указал на важность того, что в декларации отмечается «территориальная целостность» всех стран.

Саммит G20 в Индии — что известно

Саммит G20 проходит в Нью-Дели 9−10 сентября. В нем принимают участие в частности президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Индия не пригласила на саммит в Нью-Дели Украину, объяснив это тем, что G20 не занимается «решением конфликтов».

Группа G20 приняла согласованную декларацию на саммите, в которой избегают осуждения страны-агрессора РФ за развязывание войны против Украины, но призывают все государства «воздерживаться от захвата территорий силой».

В тексте декларации указано следующее:

все государства должны « принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность»;

принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность»; представители G20 приветствуют « актуальные и конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине».

актуальные и конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине». угрозы или применение ядерного оружия « недопустимы».

В то же время спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал обнародованную декларацию и поблагодарил те страны, которые включили в текст «сильные формулировки» по Украине. По мнению спикера МИД, G20 «нечем гордиться» в окончательном коммюнике по вопросу агрессии России против Украины.