Проект декларации саммита G20 по Украине, представленный Индией, не понравился ЕС — CNN 6 сентября, 22:25 Саммит в Индии пройдет в сентябре (Фото:REUTERS/Amit Dave)

Проект декларации по Украине, подготовленный Индией, которая сейчас является председательствующей страной в группе G20, должен быть доработан, сообщает CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника ЕС.

«Изложенные сейчас формулировки являются недостаточными для G7, Европейского Союза и наших членов», — отметил он.

Неназванный чиновник во время брифинга для журналистов в среду, 6 сентября, сказал, что обсуждение формулировки будущей декларации, которую должны подписать лидеры G20 в Нью-Дели, «было очень сложным».

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«Будет ли это совместное заявление, пока сказать невозможно, поскольку переговоры продолжаются», — сказал он.



По его словам, сложность заключается в том, что Россия и Китай отказались принять формулировки, которые были использованы во время саммита G-20 в 2022 году в Индонезии, когда лидеры осудили полномасштабное вторжение России в Украину.



Чиновник отметил, что с точки зрения Евросоюза, если в этом году все страны не придут к согласию в этом вопросе, даже если это будет 19 против одного, это уже будет результатом.



Однако, если же прийти к согласию не удастся, ЕС примет так называемый отчет председательствующего, который не требует согласия всех стран, однако «это не будет хорошо».



Кроме того, он добавил, что Евросоюз ждет «отражения своей позиции» в окончательном тексте.



«Я думаю, что для нас важно — и мы имеем довольно хорошую поддержку в этом — чтобы наш подход базировался на Уставе ООН, который согласовали и Россия, и Китай», — подчеркнул чиновник.

Саммит состоится в Нью-Дели 9−10 сентября.

Индия не пригласила на саммит в Нью-Дели Украину, объяснив это тем, что G20 не занимается «решением конфликтов».



Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий говорил, что Киев работает над тем, чтобы получить приглашение на саммит.

Российский диктатор Владимир Путин уже заявил, что не поедет в Нью-Дели, а вместо себя направит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

3 августа Politico сообщило, что мировые лидеры могут провести переговоры по миру в Украине во время Генеральной ассамблеи ООН или саммита G20 в Индии, поскольку оба события состоятся в сентябре.