«Ему не место за столом». Кандидат в премьеры Британии призвал не пускать Путина на саммит G20 19 августа, 16:51 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший канцлер казначейства Риши Сунак призвал Большую двадцатку не пускать на встречи российского диктатора Владимира Путина, пока Россия не остановит развязанную в Украине полномасштабную войну.

Об этом заявил пресс-секретарь Сунака в пятницу, 19 августа, сообщает агентство Reuters. Он подчеркнул, что страны G20 несут коллективную ответственность за то, чтобы осудить «отвратительное поведение» Путина.



Видео дня

«Сидеть с ним за одним столом, когда он несет ответственность за убийство детей, спящих в своих постелях, нельзя… Мы должны послать Путину четкий сигнал, что ему не место за столом, пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине», — сказал спикер Сунака.



Ранее президент Индонезии, где в ноябре пройдет саммит G20, заявил, что Путин планирует приехать на встречу.

Агентство Bloomberg сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина.



По информации Bloomberg, что некоторые чиновники, в том числе представители США, пытались убедить Индонезию отказать Путину в участии в саммите «или, по крайней мере, осудить его действия в Украине». Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным.



Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского. Он выразил надежду, что на саммите в Индонезии не будет оккупантов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.