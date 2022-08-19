«Ему не место за столом». Кандидат в премьеры Британии призвал не пускать Путина на саммит G20

19 августа, 16:51
Риши Сунак (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Риши Сунак (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший канцлер казначейства Риши Сунак призвал Большую двадцатку не пускать на встречи российского диктатора Владимира Путина, пока Россия не остановит развязанную в Украине полномасштабную войну.

Об этом заявил пресс-секретарь Сунака в пятницу, 19 августа, сообщает агентство Reuters. Он подчеркнул, что страны G20 несут коллективную ответственность за то, чтобы осудить «отвратительное поведение» Путина.

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«Сидеть с ним за одним столом, когда он несет ответственность за убийство детей, спящих в своих постелях, нельзя… Мы должны послать Путину четкий сигнал, что ему не место за столом, пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине», — сказал спикер Сунака.

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Ранее президент Индонезии, где в ноябре пройдет саммит G20, заявил, что Путин планирует приехать на встречу.

Агентство Bloomberg сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина.

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По информации Bloomberg, что некоторые чиновники, в том числе представители США, пытались убедить Индонезию отказать Путину в участии в саммите «или, по крайней мере, осудить его действия в Украине». Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным.

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского. Он выразил надежду, что на саммите в Индонезии не будет оккупантов.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Путин Великобритания Индонезия Большая двадцатка G20 Саммит G20 Украина-Великобритания

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