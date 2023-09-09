Саммит G20: дипломаты согласовали компромиссную формулировку по вопросу о вторжении РФ в Украину — Bloomberg 9 сентября, 09:16 Восемнадцатый саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9−10 сентября. (Фото:REUTERS/Amit Dave)

Дипломаты G20 стран согласовали компромиссную формулировку по вопросу о вторжении России в Украину, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что формулировки в целом схожи с теми, которые были согласованы на прошлогоднем саммите на Бали.

По словам собеседников, формулировки еще должны быть утверждены лидерами стран G20, однако после того как дипломаты согласовали формулировки, их одобрение считается вероятным.

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Reuters сообщал, что западные страны готовы принять коммюнике при условии, что в нем будет решительное осуждение войны России против Украины. При этом Индия предлагает, чтобы G20 «осудила страдания», вызванные российской агрессией, но чтобы декларация также «отражала мнение Москвы и Пекина о том, что форум не является местом для геополитики».

Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9−10 сентября. В нем будут участвовать, в частности, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

20 августа заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Украина продолжает работать над тем, чтобы получить приглашение на саммит G20 в Индии «в том или ином формате».

Индия не пригласила на саммит в Нью-Дели Украину, объяснив это тем, что G20 не занимается «решением конфликтов».