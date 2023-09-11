Саммит G20. Байден сказал премьеру Китая, что США не намерены сдерживать развитие КНР

11 сентября, 06:34
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Китая Ли Цяном в рамках саммита G20 сказал, что Штаты не намерены сдерживать развитие КНР.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

По его словам, стороны говорили «о стабильности… это было вовсе не противостояние».

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Он подчеркнул, что Штаты не стремятся сдерживать развитие Китая или разъединение двух крупнейших экономик мира.

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«О чем была эта поездка — она была меньше о сдерживании Китая. Речь не идет об изоляции Китая… Я не хочу сдерживать Китай. Я просто хочу убедиться, что у нас есть отношения с Китаем, которые развиваются», — сказал Байден, добавив, что такие встречи на высшем уровне являются важным способом «убедиться, что мы говорим об одном и том же», — сказал Байден.

Американский лидер также высказал предположение, что экономические трудности Китая удержат Пекин от попытки силой установить контроль над Тайванем.

«Сейчас у Китая сложные экономические проблемы по целому ряду причин… Поэтому я не думаю, что Китай вторгнется на Тайвань», — отметил он, предположив, что Пекин сейчас не обладает такой мощью, как раньше.

В то же время Байден подчеркнул, что Штаты не откажутся от ограничения доступа Китая к материалам, которые могут быть использованы в военных целях.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай Джо Байден G20 Саммит G20 США-Китай

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