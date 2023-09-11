Саммит G20. Байден сказал премьеру Китая, что США не намерены сдерживать развитие КНР 11 сентября, 06:34 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Китая Ли Цяном в рамках саммита G20 сказал, что Штаты не намерены сдерживать развитие КНР.

Об этом говорится на сайте Белого дома.



По его словам, стороны говорили «о стабильности… это было вовсе не противостояние».

Он подчеркнул, что Штаты не стремятся сдерживать развитие Китая или разъединение двух крупнейших экономик мира.

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«О чем была эта поездка — она была меньше о сдерживании Китая. Речь не идет об изоляции Китая… Я не хочу сдерживать Китай. Я просто хочу убедиться, что у нас есть отношения с Китаем, которые развиваются», — сказал Байден, добавив, что такие встречи на высшем уровне являются важным способом «убедиться, что мы говорим об одном и том же», — сказал Байден.

Американский лидер также высказал предположение, что экономические трудности Китая удержат Пекин от попытки силой установить контроль над Тайванем.

«Сейчас у Китая сложные экономические проблемы по целому ряду причин… Поэтому я не думаю, что Китай вторгнется на Тайвань», — отметил он, предположив, что Пекин сейчас не обладает такой мощью, как раньше.

В то же время Байден подчеркнул, что Штаты не откажутся от ограничения доступа Китая к материалам, которые могут быть использованы в военных целях.