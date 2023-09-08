Байден воспользуется отсутствием Путина и Си Цзиньпиня на саммите G20 — CNN 8 сентября, 06:51 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден воспользуется отсутствием российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпиня на саммите G20. Он попытается улучшить отношения Америки с развивающимися странами.

Об этом сообщает CNN.



Издание пишет, что саммит будет посвящен развивающимся странам и изменениям климата. Байден же, в свою очередь, намерен фокусироваться на поддержке таких стран, а также противостоянии растущей военной и экономической агрессии со стороны России и Китая.

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Важнейшая цель Байдена на G20 будет сосредоточена вокруг предложенных реформ Всемирного банка и других многосторонних банков развития, а также увеличения финансирования для учреждений, которые сосредоточены на поддержке развивающихся стран.

Но кроме конкретных реформ представители администрации надеются, что присутствие Байдена на саммите и его сосредоточенность на укреплении банков будут посылать сообщения о преданности США этим странам.

«Мы считаем, что Соединенные Штаты садятся за стол переговоров и говорят: «Хорошо, мы знаем, что нам нужно реагировать на потребности развивающихся стран», — сказал советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Контраст между присутствием Байдена на саммите, включающим ряд развивающихся стран, и отсутствием Си также даст американскому президенту возможность подчеркнуть приверженность США таким странам.

«Поскольку там нет президента Китая, участие президента Байдена будет заметным, и это даст сигнал региону и всему миру, что обязательства США жесткие, а у Китая, вероятно, есть другая рыба, которую можно жарить», — сказал Юнь Сунь, старший научный сотрудник и директор китайской программы Центра Стимсона.

Саммит G20 состоится 9−10 сентября в Нью-Дели.