Мелони заявила, что время требовать шагов от России, а не идти на уступки (Фото: REUTERS/Remo Casilli)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказалась против планов администрации США пригласить российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 , который должен состояться в Майами. Об этом сообщают Ansa и Il Messaggero

«Что касается Путина на саммите G20, то я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим делать их», — заявила Мелони.

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Она отметила, что Вашингтон уже сделал несколько шагов в отношении Москвы в последние месяцы.

«Мы и американцы, особенно в течение последних месяцев, сделали, скажем так, несколько шагов навстречу России, а с другой стороны мы не увидели столько же шагов в ответ. Я считаю, что именно сейчас пришло время требовать их от России», — добавила Мелони.

23 апреля в российском МИД заявили, что Россия получила приглашение на саммит G20 на высшем уровне. Представительница России в G20 Светлана Лукаш также отмечала, что американское председательство готовится к возможному визиту Путина.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что не ожидает приезда Путина на саммит G20 в его курортном комплексе во Флориде в конце этого года, но отметил, что участие главы Кремля могло бы быть «полезным».

Саммит G20 в США планируется провести в декабре 2026 года в Майами.

В 2025 году Путин не поехал на саммит G20, который проходил в Йоханнесбурге (ЮАР). Делегацию РФ возглавил заместитель главы администрации диктатора Максим Орешкин.

В сентябре президент США Дональд Трамп допустил приглашение лидеров России и Китая на саммит G20 в 2026 году.

Россия и Китай являются членами G20, однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин пропустил саммит 2023 года в Нью-Дели и встречу 2024 года в Рио-де-Жанейро, отправив туда министра иностранных дел Сергея Лаврова.