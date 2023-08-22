Байден будет участвовать в саммите G20 в Индии 22 августа, 20:24 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден примет участие в саммите Большой двадцатки (G20), который состоится 9−10 сентября в Индии в Нью-Дели.

Об этом во вторник, 22 августа, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга, сообщает Reuters.

По его словам, Байден проведет ряд двусторонних встреч, находясь в Индии.

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Дополнительных подробностей Салливан не предоставил.

11 марта издание Bloomberg сообщило, что российский диктатор Владимир Путин может посетить саммит G20.

3 августа Politico сообщило, что мировые лидеры могут провести переговоры по миру в Украине во время Генеральной ассамблеи ООН или саммита G20 в Индии, поскольку оба события состоятся в сентябре.

Однако через две недели в Индии подтвердили, что Киев не получил приглашение, и заявили, что G20 выступает за рост и развитие, «а не за решение конфликтов».

20 августа заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Украина продолжает работать над тем, чтобы получить приглашение на саммит G20 в Индии «в том или ином формате».