Не только фото. Лидеры группы G-20 могут не подписать совместное коммюнике из-за войны России против Украины — Bloomberg 14 ноября, 18:37 Сюжет Даже принимающая сторона не знает, на каких мероприятих саммита G20 может появиться Лавров, пишет Bloomberg (Фото:Sonny Tumbelaka/Pool via REUTERS)

Из-за войны России против Украины лидеры группы G-20 могут не только отказаться от совместного фото, но и не подписать совместное коммюнике по итогам саммита на Бали, сообщает Bloomberg.

Причиной, по которой коммюнике могут так и не подписать, является отказ Москвы признать вторжение России в Украину войной. Если компромисс не будет найден, саммит G-20 впервые завершится без совместного заявления.

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Первый признак проблемы

Первым признаком того, что это может произойти, стало то, что Россия и США не договорились о формулировках совместного заявления по итогам саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже из-за того, что глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США и их союзников в том, что они настаивают на «абсолютно неприемлемых формулировках в отношении ситуации в Украине». Россия на международном уровне требует называть свое вторжение в Украину «специальной военной операцией», а не «войной».

К чему могут прийти на саммите в Индонезии

Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров, пишет, что одним из возможных выходов из сложившейся ситуации может стать раздельное коммюнике: страны разделятся на группы в зависимости от их позиции.

Еще одна опция — заявление в формате 19+1, при котором Россия опубликует отдельный документ, а остальные участники G-20 подпишут совместный.

Также возможно резюмирование обсуждений, подготовленное принимающей стороной, которой является Индонезия.

Россия может согласиться с формулировкой в коммюнике относительно конфликтов в целом, без упоминания Украины, но это может не удовлетворить США и других участников саммита, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с дискуссиями.

Спор может закончится как компромиссом, так и тем, что некоторые страны откажутся подписывать совместное заявление.

На соглашении настаивает Индонезия, и переговоры продолжаются. Многие страны осознают последствия несогласования совместного коммюнике, особенно с учетом того, что G-20 страдает от других трений, в том числе между США и Китаем, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Мы ведем интенсивные переговоры со всеми участниками. Мы очень рано убедились, что идет интенсивный диалог со странами Глобального Юга, Азии, Африки и Южной Америки. И мы будем стараться сделать это правильно до последнего момента», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц журналистам в Ханое на выходных.

Роль Китая

Источники Bloomberg говорят, что подписывать коммюнике, осуждающее Россию отказывается также Китай. По их словам, мотивы Китая неясны.

По словам одного из дипломатов, Китай может считать, что ему невыгодна полная изоляция России, так как она является его экономическим и дипломатическим партнером.

Пекин также недоволен попытками США через G-7 склонить другие страны к более жесткой позиции в отношении России, в том числе с помощью санкций.

Представитель одной из стран, не входящей в G-7, рассказал, что Бразилия, Южная Африка и Индия, которые вместе с Китаем и Россией составляют группу БРИКС, предпочли бы более умеренные формулировки о «конфликте в Украине» по целому ряду причин.

По словам чиновника, Китай обеспокоен тем, что осуждение Москвы может открыть дверь для более решительных заявлений в будущем о собственном поведении Пекина в отношении Тайваня. Переговорщики из ЮАР хотят не выделять войну в Украине, учитывая, что в мире много других конфликтов. А Индия не хотела бы беспорядочного коммюнике, так как будет принимающей стороны G-20 в следующем году.

Позиция США и G-7

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил журналистам 13 ноября, что «Соединенные Штаты и наши партнеры по G-7 проявили добросовестность в том, чтобы выработать совместное заявление или коммюнике».

«Мы надеемся, что это может произойти. Но, конечно, нам придется посмотреть, как будут развиваться события в переговорной», — добавил он.

Высокопоставленный французский чиновник назвал подписание коммюнике, в котором упоминается война в Украине «маловероятным». По его словам, возможны раздельные заявления или декларация президента Индонезии. Он также сказал, что важнее поддерживать давление на Россию и предотвращать дальнейшие разногласия между богатыми и развивающимися странами.

Изоляция России

Bloomberg пишет, что даже без присутствия Путина «логистика мероприятия также оказывается сложной». По словам некоторых чиновников, все еще неясно, будет ли Лавров, которого Путин послал вместо него, принимать участие в светских мероприятиях, таких как традиционное «семейное фото» лидеров. Один из дипломатов сказал, что само присутствие Лаврова на саммите делает такое фото маловероятным. В то же время, французский чиновник утверждает, что фото может быть сделано 15 ноября.

Один из источников издания заявил, что даже принимающая сторона не знает, на каких мероприятиях может появиться Лавров. При этом российские дипломаты, проводившие подготовительную работу к саммиту, в основном держались в стороне от своих коллег из других стран, что усиливало ощущение изоляции Москвы.

Ожидается также, что российский президент пропустит виртуальное совещание по продовольственной и энергетической безопасности, а президент Украины Владимир Зеленский, возможно, к нему подключится.

Лавров же намеревается уехать с саммита досрочно. Один из чиновников G-20 заявил, что у него запланировано только несколько двусторонних встреч, и публичных встреч 15 ноября не будет.

Российское вторжение в Украину — основная тема для дискуссий на саммите. «Устремления по другим темам повестки дня, включая здоровье и изменение климата, скромны: подтвердить то, о чем группа договорилась в Риме во время прошлогоднего саммита», — отмечает Bloomberg.

По словам министра финансов Индонезии Шри Муляни Индравати согласие «очень сильное» по всем вопросам, кроме войны России против Украины.

