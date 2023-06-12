Украина хочет пригласить Бразилию на саммит формулы мира — Ермак 12 июня, 14:50 Украина хочет видеть Бразилию участницей формулы мира (Фото:Ramon Buçard/Unsplash)

Киев пригласит Бразилию на саммит формулы мира, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Об этом он сказал в интервью CNN Brasil.

Ермак подчеркнул, что украинское правительство «хочет видеть Бразилию одним из лидеров в реализации нашего мирного плана».

«Украина очень заинтересована в развитии отношений с Бразилией. Украина очень хочет стратегического партнерства с Бразилией. И мы готовы сделать все, что от нас зависит, для достижения этой цели», — отметил он.

Видео дня

Ермак добавил, что саммит не будет полон без участия стран Глобального юга, в частности, Бразилии, Индии, Китая, Саудовской Аравии и стран Африки.

Глава ОП не стал называть дату и место проведения саммита. Он лишь сказал, что саммит состоится в ближайшее время, в нейтральном месте, легко доступном для представителей разных стран.

Президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира» из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В конце марта во время обращения к Совету Европы он призвал провести саммит формулы мира по Украине в одной из столиц европейских стран.

Свои варианты мирного плана для Украины пытаются также представить Китай, Бразилия, Ватикан и представители стран Африки.

24 февраля 2023 года Министерство иностранных дел Китая обнародовало «мирный план» для урегулирования войны в Украине. Он состоял из 12 пунктов, среди которых: прекращение огня между Россией и Украиной, возобновление мирных переговоров, прекращение «односторонних санкций» против РФ, функционирование Черноморского зернового коридора, безопасность на АЭС и отказ от использования ядерного оружия.

30 апреля папа Римский Франциск сообщил о создании Ватиканом миротворческой миссии для прекращения войны России против Украины, однако она пока не обнародована.

10 мая президент Бразилии Лула да Силва заявил о желании посредничества между Украиной и Россией в мирных переговорах. Он заявил, что уже обсудил эту инициативу с руководством Китая и ОАЭ.

Ранее Лула да Силва призвал Соединенные Штаты прекратить военную поддержку Украины. По его словам, США и Европейский Союз должны «начать говорить о мире».

16 мая лидеры африканских стран выступили с новой инициативой по миру в Украине. Она предусматривает начало «переговоров» с Россией, даже если оккупационные войска не покинут территорию Украины. В начале июня в Киев и Москву собирается отправиться «миротворческая миссия», в которую войдут президенты ЮАР, Египта, Замбии, Республики Конго и Уганды.

В Офисе Зеленского подчеркнули, что Украина готова выслушать все формулы мира, которые предлагают другие государства, но применена может быть только украинская.