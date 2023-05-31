Украина и союзники начали подготовку к саммиту формулы мира: WSJ узнало детали 31 мая, 12:44 Зеленский предложил формулу мира для Украины из десяти пунктов (Фото:ОП)

Украина вместе с партнерами начали подготовку к саммиту формулы мира без участия России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и европейских чиновников.

По данным собеседников издания, мирный саммит только планируется, но его проведение уже поддержали некоторые европейские лидеры. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон лоббирует присутствие на саммите формулы мира тех стран, которые приняли сторону РФ в войне против Украины или же заняли нейтральную позицию.

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Отмечается, что мирный саммит может состояться перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии WSJ заявил, что Украина не сядет за стол переговоров с РФ, пока Кремль не выведет свои оккупационные войска. Также Киев не согласится на компромиссы касательно ее территорий.

«Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире», — добавил Ермак.

Европейские чиновники уточнили, что работают над формулой мира совместно с Украиной, чтобы сделать ее более приемлемой для других стран мира. Речь идет об Индии, Бразилии, Китае и Саудовской Аравии.

В материале также говорится, что мирный саммит попытается вернуть Украину и ее союзников в центр этой международной дипломатии. Европейские чиновники стремятся к тому, чтобы в будущих переговорах план Киева был принят в качестве дипломатической точки отсчета.

«Никаких россиян, но все остальные будут приветствоваться», — сказал один из европейских чиновников, отвечая на вопрос о формате мирного саммита.

Его проведение в преддверие саммита НАТО может послужить сигналом для остального мира, что США и Европа не только оказывают военную поддержку Киеву, но также ищут и дипломатические пути решения конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира» из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В конце марта во время обращения к Совету Европы он призвал провести саммит формулы мира по Украине в одной из столиц европейских стран.

«Мы давно говорим об организации саммита формулы мира. Все мы прекрасно понимаем, что в сложившихся условиях многие лидеры, к сожалению, не смогут приехать в Украину. Можем организовать саммит в одной из мировых столиц — одной из европейских столиц. Разве это не придаст глобальную силу Европе? Точно придаст», — отмечал украинский президент.

Свои варианты мирного плана для Украины пытаются также представить Китай, Бразилия, Ватикан и представители стран Африки.