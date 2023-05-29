Вопрос участия Зеленского в евросаммите в Молдове засекречен — глава МВД 29 мая, 23:57 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

В четверг, 1 июня, в Молдове состоится саммит Европейского политического сообщества. Большинство европейских лидеров подтвердили участие, однако приедет ли на встречу президент Украины Владимир Зеленский пока неизвестно.

Об этом сообщает NewsMaker.



Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко заявила, что информация о возможном участии президента Украины в саммите не разглашается.

«Эта информация должна быть засекречена из соображений непосредственной безопасности господина Зеленского. Мы уважаем это требование», — отметила она.

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