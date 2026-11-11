Президент Европейского совета Антониу Кошта в ответ на письмо канцлера Германии Фридриха Мерца пообещал выделить время для широкого обсуждения ситуации вокруг Украины на неформальном саммите ЕС в Дублине 13 ноября.

Финансовые потребности Киева на 2027 год лидеры рассмотрят на отдельном саммите 26−27 ноября. Об этом в среду, 11 ноября, сообщило издание Европейская правда, ознакомившееся с текстом письма.

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По данным издания, Кошта подтвердил, что на неформальной встрече в Дублине лидеры ЕС подробно обсудят украинский вопрос.

Как отметил председатель Европейского совета, он принял такое решение с учетом текущих событий, а также по просьбе премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая ранее призывала определить, кто будет представлять ЕС на мирных переговорах.

В то же время вопрос финансирования Украины на 2027 год будет вынесен на специальный саммит ЕС в Брюсселе 26−27 ноября.

«В повестке дня — два вопроса: следующий многолетний финансовый план ЕС и финансовые потребности Украины на 2027 год», — написал Кошта, слова которого приводит Европейская правда. Он добавил, что к тому времени Еврокомиссия подготовит свое предложение по поддержке Украины.

Ультиматум Мерца по поводу финансирования Украины — что известно

9 ноября газета Financial Times сообщила, что Мерц пригрозил заблокировать принятие следующего семилетнего бюджета ЕС на 2028−2034 годы, если все страны-члены не возьмут на себя обязательства финансово поддерживать Украину в 2027 году и в дальнейшем. Об этом говорилось в его письме к Коште. По данным FT, в следующем году Украина столкнется с дефицитом финансирования в размере 70 млрд евро.

Инициативу Мерца раскритиковали лидеры Словакии, Чехии, Венгрии и Болгарии, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Берлин в шантаже. В ответ Мерц заявил, что поддержка Украины — это «общая европейская задача, а не задача отдельных государств-членов». По его словам, Германия, как крупнейший плательщик в бюджет ЕС и крупнейший донор Киева, хочет решить этот принципиальный вопрос совместно со всеми партнерами.