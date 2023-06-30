ЕС будет работать над как можно более широкой международной поддержкой украинской формулы мира — итоги саммита 30 июня, 09:09 Евросоюз (Фото:Оливье Хосле / Пул / Reuters)

По итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, страны-члены увеличат дипломатические усилия и продолжат сотрудничество для обеспечения как можно более широкой международной поддержки принципов и целей украинской формулы мира, включая проведение Глобального Саммита Мира.

Об этом говорится в тексте документа с выводами саммита.

В нем сообщается, что любая инициатива с целью достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине должна базироваться на уважении к ее независимости, суверенитету и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

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Кроме того, Европейский Совет подтвердил готовность ЕС предоставлять постоянное военное обеспечение и поддерживать Украину столько, сколько потребуется, в частности через Военную помощь ЕС Миссия и Европейский фонд мира.

Также страны-члены блока решительно осудили подрыв Каховской ГЭС и остаются твердо преданным обеспечению полной ответственности России за ее агрессивную войну против Украины.

Сообщается, что также Европейский Совет решительно осуждает незаконную депортацию и передачу в Россию и Беларусь украинских детей и других гражданских лиц и призывают немедленно вернуть их домой.

Ранее газета Financial Times сообщала, что ЕС планирует предложить Украине договоренности по безопасности, для того чтобы согласовать долгосрочные обязательства на фоне роста нестабильности в России.

Инициативу возглавили Франция и Германия вместе с Великобританией и США.

Президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира» из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года.

Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

