Премьер Венгрии Виктор Орбан на саммите европейских лидеров пропустит часть, на которой будет обсуждаться вопрос Украины (Фото: John Thys/REUTERS)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пропустит первую часть саммита лидеров Европейского Союза в четверг, 23 октября, когда будет обсуждаться вопрос Украины.

Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на топ-дипломата.

По словам собеседника, Орбан опоздает из-за торжеств, запланированных по случаю годовщины Венгерской революции 1956 года.

«Он прибудет в середине дня. Он попросил премьер-министра (Словакии Роберта — ред.) Фицо представлять интересы Венгрии, поскольку сам не будет участвовать в заседании», — отметил чиновник.

Он отметил, что обсуждение Украины стоит первым в повестке дня саммита, поэтому Орбан не успеет принять участие в этой дискуссии.

23 октября европейские лидеры проведут саммит в Брюсселе, на котором может присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Как написало Financial Times, основная цель — согласование использования замороженных российских активов для предоставления Украине займа в размере 140 миллиардов долларов. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать эти средства исключительно на вооружение для Киева.

Также чиновники ЕС убеждены, что саммит 23 октября позволит Еврокомиссии вынести предложение о предоставлении займа траншами, которые будут направлены на закупку оружия для Украины.

Газета написала, что европейцы спешат заключить соглашение об использовании замороженных активов РФ после «напряженного» разговора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 17 октября.