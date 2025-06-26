Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли одобрить заявление в поддержку Украины из-за сопротивления Венгрии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разговаривает с президентом Европейского совета Антонио Коста в день саммита лидеров ЕС в Брюсселе, Бельгия, 26 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)

Европейский Совет в четверг, 26 июня, не смог единогласно одобрить заявление в поддержку Украины по результатам саммита ЕС в Брюсселе. За проголосовали 26 стран из 27.

Об этом сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в соцсети X.

В коммюнике, которое опубликовали на сайте Европейского Совета, говорится, что текст «решительно» поддержали 26 стран ЕС. Также Совет вернется к этому вопросу на своем следующем заседании.

Реклама

Йозвяк уточнил, что против голосовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Также это подтвердил корреспондент Европейской правды.

В коммюнике сказано, что Европейский Совет подтверждает непоколебимую поддержку евроинтеграционного курса Украины. Также там отметили значительный прогресс в реформах, призвали активизировать работу над вступлением и отметили готовность открыть первый переговорный кластер.

Вопрос членства Украины в ЕС планируют обсудить на следующем саммите. Кроме этого, страны-члены ЕС заявили о намерении усилить военную помощь Украине путем развития оборонной промышленности и интеграции украинских предприятий в европейский оборонный сектор.

В ЕС напомнили, что в случае заключения мирное соглашение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности для Украины. Также в ведомстве приветствовали принятие 17-го пакета санкций против России.

Ранее в Европейском совете объяснили, что президент Украины Владимир Зеленский лично не присутствует на саммите лидеров ЕС в Брюсселе из-за «логистических причин».

Саммит лидеров ЕС проходит в Брюсселе 26 и 27 июня.

25 июня Виктор Орбан на саммите НАТО в Гааге в очередной раз заявлял, что он против вступления Украины в ЕС и НАТО. Он пообещал блокировать эти процессы.