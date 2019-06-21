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Лидеры стран ЕС предостерегли Россию от выдачи паспортов на Донбассе

Сегодня, 01:18
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Лидеры стран ЕС предостерегли Россию от выдачи паспортов на Донбассе - фото

REUTERS/Johanna Geron

В ЕС выступили за возобновление переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе

Лидеры государств ЕС выразили «крайнюю обеспокоенность» по поводу апрельского указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС, которые были одобрены главами государств и правительств стран — членов ЕС в четверг, 20 июня, в Брюсселе.

Лидеры государств ЕС подчеркнули, что выдача паспортов РФ «противоречит духу и целям минских договоренностей».

«Европейский совет будет продолжать следить за ситуацией на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений, в тесной координации со своими международными партнерами», — отмечается в выводах.

Как сообщает DW со ссылкой на источники в ЕС, на саммитах такие формулировки используют, чтоб намекнуть, что ЕС может прибегнуть и к другим мерам.

По словам источников, суть такого решения — дать «политический сигнал» Москве, уже начавшей выдавать паспорта украинцам на Донбассе. Один из собеседников признал, что технически процедуру, как не признавать такие российские паспорта, разработать будет непросто. Но в ЕС над этим уже размышляют.

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Также лидеры ЕС выступили за «безотлагательное возобновление» переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

В Европейском совете повторили и свой призыв к Москве «безоговорочно освободить захваченных украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив в соответствии с международным правом».

Теги:   Российский паспорт Донбасс Россия Украина Саммит ЕС

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