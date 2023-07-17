ЕС и Латинская Америка проведут саммит впервые за 8 лет, обсудят войну в Украине 17 июля, 06:24 Жозеп Боррель (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Европейский Союз и Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) впервые за восемь лет проведут совместный саммит. Лидеры государств обсудят войну России против Украины.

Об этом сообщает АРА.



Саммит пройдет 17−18 июля в Брюсселе. В нем примут участие главы государств и правительств из 60 стран. Среди них — 27 стран ЕС и 33 государства Латинской Америки и Карибского бассейна.

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«Среди ключевых вопросов — позиция по агрессивной войне России против Украины и экономические отношения», — говорится в сообщении.

Официально цель саммита состоит в восстановлении партнерства двух регионов мира «в целях укрепления мира и устойчивого развития». Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель назвал более тесные отношения с Латинской Америкой «стратегической необходимостью».

На полях саммита также ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве.