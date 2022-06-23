Лидеры ЕС признали европейскую перспективу Грузии. В стране заявили, что готовы работать над статусом кандидата 23 июня, 22:26 Цей матеріал також доступний українською Саммит лидеров ЕС в Брюсселе 23 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Лидеры ЕС на саммите Евросовета в четверг, 23 июня, признали европейскую перспективу Грузии, но не предоставили ей статус кандидата.

Об этом написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, Евросоюз готов предоставить Грузии кандидатство после решения «насущных приоритетных задач».



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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter назвала 23 июня историческим днем и подчеркнула, что страна готова усердно работать в ближайшие месяцы для получения статуса кандидата. Она также поздравила Украину и Молдову, которые официально стали кандидатами на членство в ЕС, и заявила, что три страны вместе на европейском пути.



Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что, по его мнению, Грузия «больше заслуживает» статуса кандидата на вступление в ЕС, чем Украина и Молдова. Глава правящей партии Грузинская мечта Иракли Кобахидзе также намекал, что Украина и Молдова получили рекомендацию стать кандидатами на вступление в ЕС исключительно из-за вторжения России и его последствий, хотя сама Грузия якобы провела больше реформ.

Лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и ЕС. Президент Молдовы Майя Санду также назвала решение историческим и подчеркнула, что решение ЕС — «недвусмысленный и сильный сигнал поддержки наших граждан и европейского будущего Молдовы».

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