Исторический сигнал поддержки. В Брюсселе стартует саммит ЕС, где Украине, вероятно, предоставят статус кандидата в члены Евросоюза 23 июня, 07:12 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС в Праге, Чехия (Фото:Embassy of Ukraine in Prague / Facebook)

Сегодня, 23 июня, в Брюсселе стартует важный для Украины саммит ЕС — двухдневное заседание Европейского Совета, в ходе которого лидеры 27 государств Евросоюза, как ожидается, предоставят Украине статус кандидата в члены ЕС.

Основными темами саммита, который пройдет 23−24 июня в столице Бельгии, будут война в Украине, российская блокада вывоза зерна из украинских портов, а также рассмотрение заявок Украины, Молдовы и Грузии относительно предоставления им статуса кандидатов на вступление в ЕС.

Видео дня

17 июня Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен рекомендовала предоставить такой статус Украине и Молдове, тогда как ситуацию и реформы в Грузии сочли для этого недостаточными. Однако окончательное решение должны принять именно лидеры 27 стран ЕС.

Неделю назад, 16 июня, поддержать предоставление Украине кандидатского статуса во время визита в Киев призвали лидеры Франции, Германии и Италии. В последующие дни даже из тех стран ЕС, где ранее более скептически относились к такой идее (Нидерланды, скандинавские страны) прозвучали заявления о готовности поддержать стремление Украины стать кандидатом в члены Евросоюза.

Представитель МИД Франции Клеман Бон заявил 21 июня, что среди стран ЕС достигнут «широкий, даже полный консенсус» по рассмотрению досье Украины.

Крупнейшие мировые агентства, включая Reuters и Bloomberg, еще за несколько дней до саммита в Брюсселе писали со ссылкой на свои источники о том, что в этот раз Евросоюз выступает единым фронтом и все 27 лидеров стран готовы предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Такое решение должно стать «символическим, но укрепляющим моральный дух» жестом в поддержку официального Киева, пишет Reuters.

«Мы работаем над тем, чтобы сказать Путину, что Украина принадлежит Европе, и что мы будем защищать те ценности, которые защищает Украина», — заявил ранее журналистам министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

Статус кандидата в члены ЕС станет лишь очередным, хотя и крайне важным шагом для Украины на пути в Евросоюз. Далее Украине, вероятно, потребуются годы реформ для полного соответствия критериям Брюсселя.

Исходя из опыта нынешних членов ЕС, от момента подачи заявки до вступления обычно проходит не менее 10 лет. Так, Польша подала заявку в 1994-м, а полноправным членом ЕС стала только в 2004-м. В случае Болгарии и Румынии путь от подачи заявки ко вступлению длился 12 лет, а Кипр потратил на него все 14 лет. Балтийские страны Литва, Латвия и Эстония готовились к вступлению на протяжении девяти лет.



Однако из-за вторжения РФ Украина беспрецедентно быстро перешла от подачи заявки на членство в ЕС до рекомендации Еврокомиссии предоставить Киеву статус кандидата в члены Евросоюза.



Уже через несколько дней после вторжения, 28 февраля, Зеленский подписал исторический документ — заявку на вступление в Евросоюз, которая в тот же день была отправлена в Брюссель.

8 апреля Еврокомиссия передала Украине опросник для получения статуса кандидата в ЕС — необходимая формальность для этого шага. Спустя 10 дней Киев вернул заполненный документ, а 17 июня после ускоренного анализа украинского досье Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

В настоящее время есть пять кандидатов в члены ЕС:

Албания ( статус кандидата в 2014, начало переговоров о членстве в 2020),

статус кандидата в 2014, начало переговоров о членстве в 2020), Северная Македония ( статус кандидата в 2005, начало переговоров в 2020),

статус кандидата в 2005, начало переговоров в 2020), Черногория ( статус кандидата в 2010, начало переговоров в 2012),

статус кандидата в 2010, начало переговоров в 2012), Сербия ( статус кандидата в 2012, начало переговоров в 2014),

статус кандидата в 2012, начало переговоров в 2014), Турция ( статус кандидата в 1999, начало переговоров в 2005, которые были заморожены в свете ситуации с правами человека в стране).



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.