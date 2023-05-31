Оппозиция в ЮАР призывает арестовать Путина, если он приедет в страну

31 мая, 18:06
Поделиться:
Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Ведущая оппозиционная партия ЮАР Демократический альянс призывает власти арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он приедет в страну. Об этом сказано в заявлении на сайте партии.

Политсила подала иск в суд с требованием задержать Путина и передать его Международному уголовному суду, если он появится в ЮАР на саммите БРИКС в августе. В Демократическом альянсе заявили, что страна должна выполнять свои обязательства в соответствии с Римским статутом, а «сага Аль-Башира не должна повториться».

Видео дня

Как пишет Politico, в 2015 году правительство ЮАР не помешало тогдашнему президенту Судана Омару аль-Баширу покинуть страну после саммита Африканского союза, несмотря на два ордера МУС за геноцид и военные преступления в регионе Дарфур. Аль-Башир был отправлен в отставку и арестован в 2019 году.

Министр по вопросам госпредприятий ЮАР Обед Бапела заявил, что страна хочет изменить законодательство, чтобы иметь право решать, арестовывать ли глав государств по ордеру МУС.

Читайте также:

Для российского диктатора Путина могут создать специальный международный трибунал из-за развязывание войныпротив Украины (Фото:коллаж NV) Трибунал для Путина. Как мир будет судить российского диктатора за войну в Украине и имеет ли это смысл

Также ЮАР решила предоставить «дипломатический иммунитет» для двух встреч официальных лиц, представляющих страны БРИКС.

ЮАР пригласила российского диктатора Путина принять участие в саммите БРИКС в августе. В то же время 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по делу о депортации украинских детей в РФ. В Кремле говорят, что еще окончательно не решили, поедет ли диктатор.

Инфографика: NV

Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут, в том числе ЮАР. СМИ ранее сообщали, что власти ЮАР пытаются убедить Кремль отказаться от возможного визита диктатора.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин ЮАР Международный уголовный суд Военные преступления РФ Война России против Украины ордер на арест Путина

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X