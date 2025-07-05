Лидер Китая Си Цзиньпин и диктатор РФ Владимир Путин на параде в Москве, 9 мая 2025 года (Фото: Sergei Bobylyov/Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин отказались ехать на саммит БРИКС, который должен начаться 6 июля в Бразилии . Это свидетельствует о потере интереса к этой организации в Москве и Пекине, пишет The Guardian 5 июля.

The Guardian пишет, что лидер Китая посещал все саммиты БРИКС в течение последних 12 лет, что он находится у власти. В этом году формальной причиной послать на бразильский саммит премьер-министра Ли Цяна является якобы отсутствие окна в рабочем расписании Си Цзиньпина.

В то же время Путин пропускает саммит БРИКС уже не впервые. В 2023 году он не полетел на саммит в Южной Африке. Причиной является международный ордер на арест Путина, который формально обязаны выполнить и Южная Африка, и Бразилия. Две страны не гарантировали Путину, что его не арестуют.

The Guardian считает, что более глобальными причинами для Путина и Си не ехать на очередной саммит, вероятно, является потеря интереса к этой организации.

Также издание считает, что Бразилия, которая становится все большим дипломатическим центром на глобальном юге, может получить выгоду от отсутствия лидеров России и Китая, поскольку страна хочет использовать саммит для обсуждения темы инклюзивной реформы глобального управления. В Бразилии не хотели бы, чтобы внимание было сосредоточено исключительно на критике двойных стандартов Запада на Ближнем Востоке и в Украине.

По данным издания, БРИКС изначально создавался как альтернатива группе G7, но для развивающихся стран. С самого начала БРИКС не хватало единства из-за разных, часто взаимоисключающих интересов. В последние годы в организацию вступил еще ряд стран, добавив новых разногласий.

25 июня стало известно, что Путин не поедет на саммит БРИКС, который пройдет 6−7 июля в Бразилии, поскольку боится ареста по ордеру Международного уголовного суда.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут. Одной из таких стран является Бразилия.

2 сентября 2024 года Путин прибыл с официальным визитом в Монголию, которая также является подписантом Римского статута. Однако страна не арестовала российского диктатора и не передала его в суд.