«Должен оглядываться по сторонам». Подоляк отреагировал на отказ Путина приехать на саммит БРИКС 19 июля, 16:41 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Анна Войтенко)

Отказ российского диктатора Владимира Путина лично приехать на саммит БРИКС, свидетельствует о том, что международное право работает, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он напомнил, что Путин побоялся ехать на саммит БРИКС.

«Человек с ордером на арест, выданный МУС (Гаага), не поедет в ЮАР на саммит БРИКС. Независимо от того, что все еще имеет статус „президента“. Именно так и должно работать международное право», — написал он.

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Подоляк отметил, что суть основ международного права в том, что если человек, в данном случае российский диктатор Владимир Путин, совершивший преступление, должен «оглядываться по сторонам» и оказаться на скамье подсудимых.

«Совершил преступление? Начинай оглядываться по сторонам. Ограничение любых возможностей, страх передвижения, самоизоляция, репутационный крах. В конце обязательна скамья подсудимых», — добавил Подоляк.

19 июля канцелярия президента ЮАР сообщила, что Путин не поедет в августе в Южно-Африканскую Республику на саммит БРИКС. РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Позже пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин примет участие в саммите в формате видеоконференции.

Путин и саммит в ЮАР: почему это важно

Поездка российского диктатора в ЮАР должна была стать первым его зарубежным визитом после того, как 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут (среди них ЮАР).



В течение нескольких месяцев в Кремле не могли определиться, отправится ли Путин на саммит, который состоится в Йоханнесбурге 22−24 августа. В Южной Африке думали, как сделать так, чтобы это произошло. В правительстве даже хотели изменить законодательство перед саммитом, чтобы иметь право решать: арестовывать или нет лидеров стран, которых разыскивает МУС.

Прокурора МУС подчеркнул, что ЮАР должна поступить «правильно», если диктатор таки приедет. 18 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что возможный арест Путина на саммите БРИКС будет означать объявление войны РФ, и назвал такое решение «неконституционным» и «безрассудным».