Саммит Большой двадцатки впервые пройдет в арабской стране
Ежегодный саммит стран Большой двадцатки (G20) пройдет с 21 по 22 ноября 2020 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Во время саммита будут обсуждаться финансовые вопросы, экономические и социальные темы, вопросы энергетики, цифровой экономики, окружающей среды, климата, торговли, сельского хозяйства, передает Саудовское агентство печати (SPA).
Сообщается, что саммит стран Большой двадцатки впервые в 2020 году пройдет в арабской стране.
В 2019 году встреча пройдет в японском городе Осака.