Саммит Большой двадцатки впервые пройдет в арабской стране Сегодня, 03:09 985 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Faisal Al Nasser Саммит пройдет в Саудовской Аравии REUTERS/Faisal Al Nasser

Ежегодный саммит стран Большой двадцатки (G20) пройдет с 21 по 22 ноября 2020 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Во время саммита будут обсуждаться финансовые вопросы, экономические и социальные темы, вопросы энергетики, цифровой экономики, окружающей среды, климата, торговли, сельского хозяйства, передает Саудовское агентство печати (SPA).

Сообщается, что саммит стран Большой двадцатки впервые в 2020 году пройдет в арабской стране.

В 2019 году встреча пройдет в японском городе Осака.