Лидеры трех стран пока не подтвердили свое участие в саммите G20 — президент Индонезии

2 ноября, 22:54
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Джоко Видодо (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Джоко Видодо (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что лидеры трех стран пока не подтвердили свое участие в саммите G20, который состоится на острове Бали 15−16 ноября.

Об этом сообщает индонезийский ресурс Antara.

«Три лидера G20 еще не подтвердили свое присутствие. Я позвоню им по телефону для подтверждения», — сказал Видодо в среду, 2 ноября.

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Он не уточнил о ком идет речь. По предварительным данным индонезийских властей, свое участие в саммите подтвердили не менее 17 лидеров.

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Ранее Видодо пригласил на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

Российский диктатор Владимир Путин не исключил, что поедет на саммит, но окончательное решение еще не принято. Глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил встречу российского диктатора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на саммите G20, Москва якобы ждет предложений.

Байден, который ранее подтвердил свое участие в саммите, говорил, что не видит веских причин для встречи с Путиным на встрече G20.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Большая двадцатка G20 Саммит G20 саммит G20 Бали

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