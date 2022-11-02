Лидеры трех стран пока не подтвердили свое участие в саммите G20 — президент Индонезии 2 ноября, 22:54 Джоко Видодо (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что лидеры трех стран пока не подтвердили свое участие в саммите G20, который состоится на острове Бали 15−16 ноября.

Об этом сообщает индонезийский ресурс Antara.

«Три лидера G20 еще не подтвердили свое присутствие. Я позвоню им по телефону для подтверждения», — сказал Видодо в среду, 2 ноября.

Видео дня

Он не уточнил о ком идет речь. По предварительным данным индонезийских властей, свое участие в саммите подтвердили не менее 17 лидеров.

Ранее Видодо пригласил на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

Российский диктатор Владимир Путин не исключил, что поедет на саммит, но окончательное решение еще не принято. Глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил встречу российского диктатора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на саммите G20, Москва якобы ждет предложений.

Байден, который ранее подтвердил свое участие в саммите, говорил, что не видит веских причин для встречи с Путиным на встрече G20.