Помощник диктатора страны-агрессора РФ Юрий Ушаков рассказал про запланированную на саммите АТЭС 18–19 ноября в Шэньчжэне (Китай) встречу ВладимираПутина с президентом США Дональдом Трампом .

Об этом 12 ноября сообщает телеканал Дождь.

По словам Ушакова, сейчас «идет активная работа по содержательному наполнению» встречи диктатора РФ Путина, президента США Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.

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Он добавил, что Путин и Трамп на встрече могут продолжить обсуждение «всего комплекса тем украинского урегулирования».

В октябре газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что инициатором возможной встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина выступает именно российский диктатор. По данным издания, он хотел бы договориться о завершении войны против Украины на выгодных для Москвы условиях.

19 октября Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с Си Цзиньпином и Путиным на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, если они сами этого захотят.

«Если Путин и Си хотят провести трехстороннюю встречу в Китае, я тоже на это соглашусь», — сказал он. В тот же день британская газета The Guardian в редакционной статье предупредила, что переговоры трех лидеров о будущем Украины без участия Киева станут победой Москвы.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков отверг возможность сравнения предстоящей встречи с Ялтинской конференцией, на которой в 1945 году союзники разделили сферы влияния в послевоенном мире.

Украинская сторона стремилась к тому, чтобы трехсторонние переговоры Украины, США и России состоялись до саммита АТЭС. В итоге они прошли в Абу-Даби 10−11 ноября.

11 ноября гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что войну в Украине и денуклеаризацию Корейского полуострова по большей части исключили из тем трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Вместо этого стороны ищут согласия относительно роли искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием, подытожило издание.