Лидер КНР Си Цзиньпин назвал участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне «пассажирами одного корабля». В ходе выступления он сделал акцент на открытости и инновациях — темах, которые звучали на протяжении всего саммита, пишет The Guardian.

«Китай является сторонником, движущей силой и одним из лидеров экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил китайский лидер.

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Си Цзиньпин также объявил, что Китай выделит 20 миллионов долларов на поддержку практического сотрудничества в рамках АТЭС, а также создаст в Шэньчжэне исследовательский центр, посвященный деятельности организации.

«Следует приложить усилия для согласования различных региональных экономических и торговых соглашений, содействия торговле и инвестициям, цифровизации, а также для снижения барьеров в сфере торговли и инвестиций», — отметил он.

По словам Си Цзиньпина, регион должен способствовать развитию взаимосвязей и инноваций. Среди сфер, требующих усиления координации и сотрудничества, он назвал «зеленую» энергетику, энергетическую и продовольственную безопасность, а также цифровую инфраструктуру.

«Члены АТЭС — словно пассажиры одного корабля. Чтобы преодолевать волны Тихого океана, мы должны объединиться и заботиться друг о друге», — сказал лидер КНР.

На 19 ноября в Шэньчжэне запланирована трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Белый дом сообщал, что Трамп хочет обсудить нераспространение ядерного оружия, а тему войны в Украине затрагивать не планируется.

Впрочем, в Европе и Украине эта встреча уже вызывает обеспокоенность, пишет CNN. Телеканал обращает внимание на то, что трое лидеров, которым уже за 70, контролируют 90% мирового ядерного оружия, ведут две войны — против Украины и Ирана — и соберутся в одной комнате без четко согласованной повестки дня.

Как сообщила корреспондентка Fox News, Трамп заявил в Китае, что не будет заключать никаких соглашений по Украине без участия Киева.