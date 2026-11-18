Дональд Трамп, Си Цзиньпин, его супруга Пэн Лиюань и Владимир Путин на приеме в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне, 18 ноября 2026 года (Фото: Iori Sagisawa/Pool via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин встретились и пожали друг другу руки на приеме в рамках саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне в среду, 18 ноября.

Однако на совместном фото Путина поставили в стороне от лидеров США и Китая. Как видно на кадрах, опубликованных NBC News, после приветствия Си жестом указал Путину, где ему встать.

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В результате между ними оказалась супруга китайского лидера, тогда как Трамп стоял по другую сторону от Си. С другой стороны от Путина расположился глава Вьетнама То Лам.

Совместное фото лидеров на саммите АТЭС: между Си Цзиньпином и Путиным стоит супруга китайского лидера, а Трамп — по другую сторону от Си / Фото: Скриншот / Telegram-канал Кремля

Разница в приеме была заметна и раньше. Трампа в аэропорту Шэньчжэня Си встречал лично у трапа самолета — с красной дорожкой и почетным караулом. Путина же встречал глава канцелярии ЦК Компартии Китая Цай Ци.

Трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина запланирована на 19 ноября в Шэньчжэне. Как сообщал Белый дом, Трамп хочет обсудить нераспространение ядерного оружия, а тему войны в Украине затрагивать не планируется.

Впрочем, в Европе и Украине эта встреча уже вызывает обеспокоенность, пишет CNN. Телеканал обращает внимание на то, что трое лидеров, которым уже за 70, контролируют 90% мирового ядерного оружия, ведут две войны — против Украины и Ирана — и соберутся в одной комнате без четко согласованной повестки дня.

18 ноября Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры, которые длились около двух часов.