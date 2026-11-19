Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях АТЭС в Шэньчжэне, 19 ноября 2026 года (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин использовал первый день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае, чтобы представить РФ как великую державу, равную КНР и США, одновременно пытаясь изобразить войну в Украине как второстепенный вопрос в отношениях Москвы с Пекином и Вашингтоном.

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW) от 18 ноября.

В ходе своего выступления Путин заявил, что страна-агрессор «является ведущим архитектором нового многополярного мирового порядка». Он также пытался представить российскую экономику как стабильную, несмотря на значительные свидетельства обратного, пишет ISW.

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При этом помощник Путина Юрий Ушаков и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердили, что лидеры России и Китая обсудили войну в Украине, в частности, раунд мирных переговоров в Абу-Даби с участием США.

ISW также подчеркивает разительное отличие в процедуре встречи Путина и Трампа: последнего Си Цзиньпин встретил в аэропорту лично, нарушив китайские дипломатические протоколы. Это свидетельствует о том, что Россия является менее важным партнером для Пекина по сравнению с Соединенными Штатами, отмечают аналитики ISW.

18−19 ноября в китайском Шэньчжэне проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По прибытии Путин провел двустороннюю встречу с лидером КНР Си Цзиньпином, которая продлилась около двух часов. Стороны заявили о «стабильных» и «прочных» отношениях между Москвой и Пекином.

Позже в Шэньчжэнь прибыл президент США Дональд Трамп. Утром 19 ноября он также провел двустороннюю встречу с Путиным, которая продлилась менее часа. Трамп назвал Путина «своим другом» и заявил, что впереди их ждут «замечательные вещи».

Сегодня также ожидается историческая трехсторонняя встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина, запланированная на 14:30 по местному времени 19 ноября (08:30 по киевскому времени).