Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз прибыл в среду, 18 ноября, в Шэньчжэнь (Китай) на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и подтвердил, что примет участие в «семейном фото» лидеров, несмотря на присутствие российского диктатора Владимира Путина, пишет The Guardian .

Албаниз заявил, что уважает пожелания Китая как принимающей стороны и примет участие в мероприятии. Аналогичную позицию озвучил и премьер-министр Канады Марк Карни. В то же время Албаниз подчеркнул, что четко обозначит позицию Австралии в отношении российского вторжения в Украину.

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«Это крупная держава, которая незаконно вмешивается, пытаясь навязать свою волю, и при этом недооценивает решимость, мужество и убежденность украинского народа бороться за свой национальный суверенитет», — заявил премьер.

После саммита Четырехстороннего диалога, состоявшегося во вторник в Маниле, Албаниз подчеркнул важность сотрудничества государств «средней величины» в контексте ряда международных саммитов, проходящих на этой неделе.

«Безусловно, дипломатия „средних держав“ играет свою роль; на саммите АТЭС мы увидим, как будет развиваться взаимодействие с такими странами, как Канада, Мексика, Корея и Япония. Для Австралии они являются важными партнерами», — сказал он.

В пятницу премьер-министр Австралии должен встретиться с главой КНР Си Цзиньпином.

18 ноября Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры на полях саммита. Си Цзиньпин заявил о широких перспективах отношений с Россией, которые «не зависят от мировой конъюнктуры».

Тем временем президент США Дональд Трамп по состоянию на утро среды еще не прибыл на саммит. Накануне он посетил Филиппины, где встретился с президентом Бонгбонгом Маркосом, пишет The Guardian.

Согласно опубликованному изданием Roll Call графику президента США, он вылетит с Филиппин в Китай 18 ноября. Трехсторонняя встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина запланирована на 14:30 по местному времени 19 ноября (08:30 по киевскому времени).

Также у Трампа запланирована двусторонняя встреча с лидером КНР — на 12:45 19 ноября (06:45 по киевскому времени).

Ранее Белый дом сообщал, что Трамп намерен обсудить с Си и Путиным нераспространение ядерного оружия. Тему войны в Украине на этой первой в своем роде встрече лидеров трех стран затрагивать не будут.