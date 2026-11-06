Официальный Пекин подтвердил, что ведет консультации с Вашингтоном и Москвой по поводу возможной встречи Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита АТЭС 18–19 ноября в Шэньчжэне. Но такая встреча ставит перед китайским лидером ряд сложных вопросов.

Об этом написала The New York Times в пятницу, 6 ноября.

Издание отметило, что, с одной стороны, трехсторонний саммит может подтвердить амбиции Китая быть наравне с Соединенными Штатами. Но с другой — есть определенные опасения, в частности, по поводу войны РФ против Украины. Пекин не желает предоставлять Путину платформу для заключения соглашения с Трампом по Украине, так как это противоречило бы ранее высказанной Си Цзиньпином позиции, что мирные переговоры требуют участия Украины и Европы.

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Киев тоже выражал обеспокоенность тем, что судьба Украины может решаться без самой Украины. 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры США, Китая и России могут проводить трехсторонние встречи, однако, когда речь идет о вопросах Украины, именно она должна присутствовать за столом переговоров.

Кроме того, Пекин не хочет обсуждать вопросы ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что хотел бы воспользоваться трехсторонней встречей для обсуждения ядерного разоружения. Срок действия последнего договора о контроле над ядерными вооружениями между США и РФ истек в феврале 2026 года.

Но для Китая тема разоружения как раз не актуальна, поскольку он наращивает свой ядерный арсенал, чтобы тот, как пишет NYT, «однажды смог составить конкуренцию арсеналам Вашингтона и Москвы». Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, у Китая гораздо меньше боеголовок — около 620 — по сравнению с более чем 5000 у России и США.

Издание отметило, что на Западе часто считают, что Китай имеет сильное влияние на Россию и мог бы заставить ее прекратить войну против Украины. Однако китайские аналитики настаивают, что Пекин скорее согласится на переговоры, но дистанцируется от идеи, что он может давить на Москву.

В частности, один из экспертов по вопросам американо-китайских отношений из Фуданьского университета в Шанхае заявил, что если бы вопрос об Украине стоял на повестке дня трехсторонней встречи, то Китай был бы лишь «посредником в диалоге и нейтральным свидетелем».