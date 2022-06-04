На Саммите Америк обсудят помощь украинцам и привлечение режима Путина к ответственности

4 июня, 05:17
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Перемещенные украинцы за границей (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Перемещенные украинцы за границей (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

На Саммите Америк на следующей неделе обсудят вопросы привлечения режима российского диктатора Владимира Путина к ответственности за совершенные в Украине преступления. Также поднимут вопросы помощи украинским беженцам.

Об этом заявили в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Участники обсудят незаконное российское вторжение в Украину и важность тесного сотрудничества с партнерами на обоих американских материках и по всему миру для продолжения привлечения России к ответственности, а также помощи вынужденно перемещенным украинцам", - отметили в офисе Трюдо.

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В саммите Америк примут участие лидеры Северной, Центральной и Южной Америк, а также Карибских стран «для обсуждения ключевых вызовов и общих приоритетов».

Саммит Америк продлится с 6 по 10 июня в Лос-Анджелесе.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Беженцы Российская агрессия Канада Америка Латинская Америка Джастин Трюдо Война России против Украины

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