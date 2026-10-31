Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что решение о приглашении президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 (Большой двадцатки) в Майами в декабре 2026 года должен принять лично президент США Дональд Трамп.

Об этом он заявил 31 октября по итогам встречи глав МИД стран G20 в Атланте.

«Я бы этого не исключал, особенно если в результате участия президента Зеленского может произойти что-то положительное, но сегодня у меня нет никаких заявлений по этому поводу», — сказал Рубио.

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Госсекретарь США также заявил, что война страны-агрессора России против Украины «не находится на стадии мирного урегулирования».

«Мы будем и дальше пытаться понять, сможем ли мы достичь соглашения. Но я здесь не для того, чтобы говорить вам, что мы на пороге его заключения, хотя, надеюсь, мы на пороге», — сказал Рубио.

Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что США и Россия должны поддерживать отношения «на определенном уровне» в связи с тем, что в распоряжении Кремля имеется ядерное вооружение.

В сентябре 2026 года администрация президента Дональда Трампа пригласила Путина на саммит «Большой двадцатки» в Майами. Приглашение вызвало дискуссии среди западных союзников США на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Готовность встретиться с Путиным в формате «Группы двадцати» в Майами ранее уже выражал президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября он повторил свою готовность к переговорам, отметив, что сам Трамп мог бы организовать трехстороннюю встречу ради приближения мира.

23 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов встретиться и с Трампом, и с Зеленским, однако только при выполнении определенных, пока не названных «предпосылок» со стороны России.

17 октября президент Трамп заявил, что не знает, посетит ли диктатор Путин саммит G20 в Майами в декабре. В то же время американский президент добавил, что «был бы рад его присутствию».

20 октября издание The Atlantic сообщило, что Трамп стремится к тому, чтобы Украина и Россия подписали мирное соглашение на его курорте во время саммита G20 в декабре.

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Саммит лидеров стран «Большой двадцатки» запланирован на 14−15 декабря 2026 года в Майами. В сентябре Вашингтон пригласил Путина принять участие во встрече. Госсекретарь США Марко Рубио пояснял, что саммит мог бы стать для российского диктатора возможностью провести переговоры с Трампом и другими мировыми лидерами.

В Кремле подтвердили, что Россия планирует участвовать в работе «Группы двадцати», однако решение о личном присутствии Путина пока не принято. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос будет рассматриваться отдельно.

Путин не посещал саммиты «Группы двадцати» лично с 2019 года. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году российскую делегацию на таких встречах представлял, в частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.