Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что из декларации саммита в Шэньчжэне удалили пункт об Украине (Фото: Lehtikuva/Roni Rekomaa via REUTERS)

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в декларации трехстороннего саммита лидеров США, РФ и Китая в Шэньчжэне был раздел, касавшийся Украины, но он был удален по инициативе американской стороны из-за «неудачной формулировки».

Об этом Стубб заявил 19 ноября после встречи Коалиции желающих в Берлине, сообщило издание Helsingin Sanomat.

По информации президента Финляндии, накануне встречи в Берлине выяснилось, что в декларации саммита в Шэньчжэне изначально был пункт об Украине, но из окончательной версии его убрали.

Реклама

«Формулировка была неудачной, поэтому США его удалили. Думаю, это хорошо», — сказал Стубб.

Читайте также:

Также он высказал мнение, что европейские представители должны встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. На вопрос, будут ли европейцы заинтересованы в поездке в Москву, Стубб ответил, что ему «пока сложно сказать».

Однако президент Финляндии отметил, что в своей речи на встрече в Берлине он подчеркнул важность личной встречи с Путиным.

«Возможно, первым шагом станет телефонный разговор, который стоило бы провести странам E3-E5. Думаю, в какой-то момент европейским лидерам придется и встретиться с Путиным. Иначе эта война может не закончиться», — заявил Стубб.

В группу E3 входят Германия, Франция и Великобритания. Группа E5 также включает Италию и Польшу.

Читайте также:

19 ноября глава государства-агрессора РФ Путин после саммита в китайском Шэньчжэне заявил, что представители Европы должны приехать в Москву, если хотят участвовать в переговорах о прекращении войны РФ против Украины.

Впоследствии агентство Bloomberg сообщило, что официальные лица группы E3 обсуждали возможную встречу в российской столице.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Коалиции желающих в Берлине заявил, что европейские лидеры не поедут в Москву для переговоров с Путиным.