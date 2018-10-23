23 октября 2018, вторник

Сальвини обвинил Францию в попытке вернуть несовершеннолетних мигрантов в Италию

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Маттэо Сальвини

Маттэо Сальвини

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Франция пыталась вернуть несовершеннолетних мигрантов через границу в Италию.

Об этом политик написал в Facebook.

"Франция пыталась вернуть в Италию нескольких несовершеннолетних: это произошло 18 октября после 22:30, но мы помешали этому", - заявил Сальвини.

Однако, министр не сообщил, где именно произошел инцидент, а также, кто именно совершил попытку вернуть мигрантов.

"Я подтверждаю постоянное присутствие патруля на границе, и я подтверждаю свое приглашение французскому министру Кастанье приехать в Рим, важно четко прояснить эти эпизоды", - сказал он.

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