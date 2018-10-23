Сальвини: Макрон должен подумать о своей совести, прежде чем оскорблять нас

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини считает, что президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно подумать над своими действиями в иммиграционном балансе прежде, чем обижать Италию.

Об этом пишет ANSA.

"Италия уважает правила, а кое-кто - нет, в том числе и в иммиграционном балансе. Нас все лето оскорбляли, а потом оказывается, что французы высаживают мигрантов, в том числе несовершеннолетних, в итальянских лесах", - заявил Сальвини.

По словам политика, "Макрон должен подумать о своей совести, прежде чем обижать Италию".

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