Операция «Соляной тайфун». Китайские хакеры взломали электронную почту сотрудников Конгресса США — FT

8 января, 18:00
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Хакеры из КНР научились перехватывать не только электронные письма, но и телефонные звонки американцев (Фото: News Mag / Flickr)

Хакеры из КНР научились перехватывать не только электронные письма, но и телефонные звонки американцев (Фото: News Mag / Flickr)

Китайская разведка получила доступ к системам электронной почты, которыми пользуются сотрудники нескольких комитетов Палаты представителей американского Конгресса.

Об этом сообщило FT в четверг, 8 января.

По данным издания, речь идет о переписке представителей комитета по вопросам Китая, а также комитетов по иностранным делам, разведки и вооруженных сил. Взлом обнаружили в декабре 2025 года, и он был частью китайской кампании кибершпионажа под названием Salt Typhoon (Соляной тайфун).

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Как отмечает FT со ссылкой на собственные источники, Министерству государственной безопасности КНР уже несколько лет удается периодически получать доступ к незашифрованным телефонным звонкам, текстовым сообщениям и голосовой почте почти каждого американца. Иногда китайская разведка перехватывает и доступ к учетным записям электронной почты.

Также источники издания сообщают, что Соляной тайфун в течение последних нескольких лет перехватывал звонки американских чиновников.

Представитель Демократической партии Марк Уорнер, который входит в сенатский комитет по вопросам разведки, еще в декабре выражал обеспокоенность, что опасности Соляного тайфуна уделяется мало внимания. Издание приводит и слова советника экс-президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, который предупреждал об уязвимости американских коммуникаций к Соляному тайфуну еще год назад.

Между тем комитеты, переписка которых якобы была перехвачена, отказались от комментариев. А посольство Китая в США обвинения относительно Соляного тайфуна отрицало.

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Редактор: Варвара Шолян

Теги:   США Китай Хакеры Электронная почта Конгресс США

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