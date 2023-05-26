«Непонятно и оскорбительно для народа». Президент Грузии в День независимости страны раскритиковала правительство за сближение с РФ 26 мая, 13:42 Саломе Зурабишвили на торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости Грузии (Фото:RFE/RL)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правительство за сближение с Россией во время выступления на торжественной церемонии в День независимости страны в пятницу, 26 мая.

Во время своей речь она заявила, что власти не думают «о чести и достоинстве граждан», пишет Эхо Кавказа.

«Непонятно и оскорбительно для нашего народа, когда правительство не думает о чести и достоинстве своих граждан. Непонятно и обидно, когда сегодня мы считаем, сколько миллионов принесет нам „подарок“ полетов (с РФ — ред.). Наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов? Кто думает, что Россия вернет нам территории в обмен на наши уступки, тот ничему не научился из нашей истории», — отметила Зурабишвили.

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Она подчеркнула, что грузинскому правительству следует приложить больше усилий для выработки разумной политики с международными партнерами и использовать исторический момент для вхождения Грузии в состав Евросоюза.

«Наша внешняя политика стала непонятной… Ежедневные заявления и действия отделяют нас от Европы и ведут к изоляции. Куда исчезли слова «Европа — наш цивилизационный выбор?», — сказала президент страны.

Зурабишвили также добавила, что манипуляции темой угрозы войны с Россией и внушение страха собственному обществу не может быть формулой успешного правления.

«Непонятно, почему не приняты никакие меры и справедливые правила в отношении тех, кто массово прибывает из России, особенно в таких сферах, как здравоохранение и образование, или даже покупка недвижимости и неуплата налогов», — резюмировала она.

Как сообщает издание Новости-Грузия, ее выступление несколько раз прерывалось недовольным ропотом на правительственной трибуне, где сидел премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он в своей речи заявил, что Тбилиси проводит «миролюбивую политику» и остается «оазисом мира и стабильности в регионе».

В официальной речи Гарибашвили выразил поддержку Украине и вспомнил об оккупации грузинских регионов Россией.

В то же время, официальный Тбилиси расширяет сотрудничество с РФ на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и военные преступления против гражданского населения.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заняла нейтральную позицию, отказавшись ввести санкции против кремлевского режима и предоставить Киеву военную помощь. Вместе с тем Тбилиси оказывает гуманитарную поддержку и принял украинских беженцев.

Однако Грузия также стала страной, куда массово въезжали россияне после объявления в РФ мобилизации в сентябре 2022 года.

10 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену Россией многолетнего визового режима для граждан Грузии и запрета на авиасообщение.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает положительным заявления кремлевского диктатора Владимира Путина об отмене виз для грузин и возобновлении авиарейсов.

19 мая в Тбилиси приземлился первый самолет из Москвы, это вызвало протесты.