Власти Грузии назвали сближение с РФ «стратегической политикой терпения» и заявили, что президент «пошла не по тому пути» 29 мая, 15:55 Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили во время выступления на День независимости Грузии в Тбилиси, где Саломе Зурабишвили раскритиковала власти (Фото:საქართველოს პარლამენტი/Facebook)

Власти Грузии ответили на критику президента страны Саломе Зурабшвили, которая обвинила правящую элиту в сближении с РФ.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в интервью изданию Kviris Palitra заявил, что власти проводят «стратегическую политику терпения» по отношению к РФ, а о принципиальных уступках Москве якобы не может быть и речь.

Видео дня

«Мы не проводим политику уступок России. Наша политика — это не политика уступок, а стратегическая политика терпения», — сказал Папуашвили.

Спикер парламента Грузии заявил, что восстановление территориальной целостности страны возможно только «в рамках политики мира».

Он также признал, что за последними решениями российского диктатора Владимира Путина ввести безвизовый режим для грузин и разрешить полеты стоит «политическая мотивация».

«Мы стараемся избегать провокаций и различных угроз, в том числе исходящих из России. Мы никому ничего не отдаем, ни за что не торгуемся. Наша главная цель — объединение страны и евроинтеграция. Для достижения этих целей необходимы мир и экономический прогресс. Если мы экономически не сильны и у нас будут внутренние конфликты, мы не сможем объединить страну, и нам не откроют двери европейских структур. Бедная и ослабленная страна не интересна ни абхазам и осетинам, ни западным партнерам», — резюмировал Папуашвили.

В правящей партии Грузинская мечта также ответили на критику Зурабишвили.

На заседании политсовета политической силы там заявили, что президент «пошла не по тому пути», однако «недопустимо дальше углублять противостояние», пишут Новости Грузия.

«Последние действия президента Грузии Саломе Зурабишвили характеризуются крайней необъективностью и политической предвзятостью», — говорится в заявлении.

В партии утверждают, что в 2018 году Зурабишвили выиграла президентские выборы при ее поддержке, и Грузинская мечта рассчитывала, что она «достойно выполнить функцию надпартийного президента».

«Однако, к сожалению, госпожа Саломе Зурабишвили пошла по другому пути и в течение последних двух лет явно демонстрировала политическую предвзятость в пользу повестки дня радикальных оппозиционных сил», — сказали там.

На заседании подчеркнули, что решили не вступать в полемику с Зурабишвили и хотят «защитить институт президентства».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правительство за сближение с Россией во время выступления на торжественной церемонии в День независимости страны 26 мая. Во время своей речь она заявила, что власти не думают «о чести и достоинстве граждан».

Ее выступление несколько раз прерывалось недовольным ропотом на правительственной трибуне, где сидел премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

Официальный Тбилиси расширяет сотрудничество с РФ на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и военные преступления против гражданского населения.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заняла нейтральную позицию, отказавшись ввести санкции против кремлевского режима и предоставить Киеву военную помощь. Вместе с тем Тбилиси оказывает гуманитарную поддержку и принял украинских беженцев.

Однако Грузия также стала страной, куда массово въезжали россияне после объявления в РФ мобилизации в сентябре 2022 года.

10 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену Россией многолетнего визового режима для граждан Грузии и запрета на авиасообщение.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает положительным заявления кремлевского диктатора Владимира Путина об отмене виз для грузин и возобновлении авиарейсов.

19 мая в Тбилиси приземлился первый самолет из Москвы, это вызвало протесты.