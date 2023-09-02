Салливан встретился с делегацией руководителей украинских антикоррупционных институтов

2 сентября, 12:29
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Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в субботу, 2 сентября, встретился с делегацией руководителей украинских антикоррупционных институтов.

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

Отмечается, что в делегацию в частности вошли директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, специальный антикоррупционный прокурор Александр Клименко и председатель Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко.

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Сообщается, что они обсудили прогресс, достигнутый Украиной в борьбе с коррупцией и обеспечении автономии этих важнейших институтов.

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В Белом доме заявили, что Салливан отметил «жизненно важное» значение для любого демократического общества независимых, беспристрастных правоохранительных и судебных институтов, которые способны расследовать и выносить судебные решения по делам о коррупции независимо от того, куда они ведут.

Салливан также подтвердил непоколебимую поддержку США антикоррупционных реформ в Украине и отважной защиты Украиной своей демократии от российской агрессии.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   США Белый дом Александр Клименко Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Борьба с коррупцией Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) Джейк Салливан Семен Кривонос

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