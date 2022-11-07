«Для предотвращения эскалации». Советник Байдена по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем — WSJ 7 ноября, 00:41 Джейк Салливан в Киеве 4 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан находится в контакте с помощником Путина по международным делам Юрием Ушаковым. Салливан также общался со своим прямым контрпартнером в России Николаем Патрушевым», — говорится в публикации.



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Целью переговоров издание называет предотвращение эскалации в Украине, включая угрозу использования Россией ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран. При этом урегулирование конфликта в цели переговоров не входит.

По данным собеседников газеты, стремление Салливана поддерживать контакты с Россией не находит поддержки у других высокопоставленных американских политиков, которые не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным.

Накануне сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что переговоры возможны с новым президентом России, который «будет более адекватно оценивать реальность».