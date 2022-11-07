«Для предотвращения эскалации». Советник Байдена по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем — WSJ

7 ноября, 00:41
Поделиться:
Джейк Салливан в Киеве 4 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Джейк Салливан в Киеве 4 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан находится в контакте с помощником Путина по международным делам Юрием Ушаковым. Салливан также общался со своим прямым контрпартнером в России Николаем Патрушевым», — говорится в публикации.

Видео дня

Целью переговоров издание называет предотвращение эскалации в Украине, включая угрозу использования Россией ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран. При этом урегулирование конфликта в цели переговоров не входит.

Читайте также:

Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer) Последствия подрыва Крымского моста: почему Суровикин не спасет армию РФ, а любая эскалация не воплотит цели Путина — оценки ISW

По данным собеседников газеты, стремление Салливана поддерживать контакты с Россией не находит поддержки у других высокопоставленных американских политиков, которые не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным.

Накануне сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

Читайте также:
Петр Олещук
Петр Олещук
Переговоры с Путиным. Зачем они на самом деле

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что переговоры возможны с новым президентом России, который «будет более адекватно оценивать реальность».

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Владимир Путин Кремль Джо Байден Россия-США Украина-США Война в Украине Джейк Салливан Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X