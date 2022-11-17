Советник Байдена Салливан позвонил на Банковую после слов Зеленского о российском ракетном ударе по Польше и попросил быть осторожнее — CNN

17 ноября, 16:58
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Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан позвонил в Офис президента Владимира Зеленского после заявления главы украинского государства о том, что на территории Польши упала российская ракета. Об этом сообщает CNN в четверг, 17 ноября, со ссылкой на неназванные осведомленные источники.

По информации телеканала, после слов Зеленского в видеообращении о том, что «российские ракеты ударили по Польше», что является «очень серьезной эскалацией» и требует реакции, Салливан «быстро позвонил в офис Зеленского и призвал чиновников быть более осторожными в своих высказываниях об инциденте».

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Источник CNN также сказал, что во вторник вечером Зеленский не говорил с Байденом, несмотря на просьбы украинского лидера организовать разговор. Сообщается, что Салливан говорил с главой офиса Зеленского, а глава Госдепа США Энтони Блинкен общался с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По данным CNN, Байдена, который в это время находился на саммите G20 на Бали, разбудили ночью помощники и сообщили о взрыве в Польше, в результате которого погибли два человека. В 05:30 утра по местному времени президент США уже говорил по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой, а американская и польская стороны начали изучать подробности трагедии.

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Через несколько часов Байден сказал журналистам, что, предварительно, Россия не запускала ракету по территории Польши.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинской ПВО, но вся ответственность лежит на России.

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Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.

В Белом доме сообщили, что у них нет причин сомневаться в предварительных выводах Польши, но подчеркнули, что полную ответственность за гибель двух граждан Польши несет Россия независимо от результатов расследования.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. Он также подчеркивал, что украинские специалисты должны участвовать в расследовании падения ракеты и получить доступ к месту взрыва и всем данным.

17 ноября украинских экспертов допустили на место падения ракеты в польском Пшеводуве.

https://www.youtube.com/embed/qf5iQwKjspM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Польша Джо Байден Белый дом Ракета Украина-США Украина-Польша Владимир Зеленский Джейк Салливан Война России против Украины

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