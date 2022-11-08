«В интересах США». Советник Байден Салливан подтвердил контакты с Кремлем 8 ноября, 09:03 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми, несмотря на войну в Украине.

По его словам, «в интересах» США поддерживать контакты с Кремлем, сообщает ВВС.

В то же время представитель Белого дома подчеркнул, что американские чиновники «четко понимают, с кем имеют дело».

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Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником Путина по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем российского совета безопасности Николаем Патрушевым.



Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал материал WSJ «уткой англосаксонской газеты».

Во время визита в Киев 4 ноября Джейк Салливан прокомментировал возможность переговоров Вашингтона со страной-террористом Россией и подчеркнул, что обсуждение Украины без Украины невозможно, а позиция РФ неприемлема.