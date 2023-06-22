Салливан и Нуланд встретятся с представителями стран Глобального Юга, чтобы убедить их осудить Россию за войну — FT 22 июня, 09:14 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд посетят в эти выходные Данию, где встретятся с представителями стран, которые не осудили развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.



Как пишет газета, в неанонсированной встрече в Копенгагене примут участие Индия, Бразилия и Южно-Африканская Республика. Там могут быть и представители Турции и Китая — список не окончательный и могут быть изменения.

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Также Салливану и Нуланд присоединится высокопоставленный чиновник ЕС, сообщает FT. По словам одного из собеседников издания, Вашингтон поощряет страны Глобального Юга принять участие во встрече по просьбе Киева, чтобы расширить проукраинскую коалицию. На ней обсудят «мирные принципы для Украины в неформальной атмосфере» и хотят достичь «конкретного результата», говорят источники газеты.

Индия, Бразилия, Китай и ЮАР отказались присоединиться к западным санкциям против Москвы и пытаются искать «миротворческие» и дипломатические пути завершения войны, не осуждая Россию. В частности Южно-Африканская Республика и Пекин представляли свои «мирные планы», но без четкого призыва к выводу всех российских войск с территории Украины.